Хабиб рассказал о жестких диетах и цели на ближайшие десять лет

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал своей целью на ближайшие десять лет удержать вес на отметке в 93 килограмма. Об этом сообщает FightTime.
По словам Нурмагомедова, для него очень важно контролировать себя.
«Когда я встаю на весы, и вижу, что набрал больше килограмма, я говорю себе – пора худеть», - рассказал спортсмен.
Он добавил, что держать вес на отметке в 88-89 килограммов для него было бы очень сложно, это большой стресс, жесткие диеты, отказ от сахара и быстрых углеводов.
«А мне это нужно, потому что я встречаюсь с большим количеством людей, много тренируюсь, и мне необходимо быстро пополнять энергию. Когда вокруг много людей, они забирают у вас энергию, поэтому, немного сахара и газировки не повредит», - заключил Нурмагомедов.
Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года победой над американцем Джастином Гейджи. За все время дагестанский боец одержал 29 побед в 29 поединках.
В сентябре 2022-го Нурмагомедов заявил, что вряд ли возобновит бои в UFC. Он подчеркивал, что ничего не чувствует и не скучает по этому виду спорта, когда смотрит поединки.