Хабиб рассказал о жестких диетах и цели на ближайшие десять лет

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал своей целью на ближайшие десять лет удержать вес на отметке в 93 килограмма. Об этом сообщает FightTime.

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По словам Нурмагомедова, для него очень важно контролировать себя.

«Когда я встаю на весы, и вижу, что набрал больше килограмма, я говорю себе – пора худеть», - рассказал спортсмен.

Он добавил, что держать вес на отметке в 88-89 килограммов для него было бы очень сложно, это большой стресс, жесткие диеты, отказ от сахара и быстрых углеводов.

«А мне это нужно, потому что я встречаюсь с большим количеством людей, много тренируюсь, и мне необходимо быстро пополнять энергию. Когда вокруг много людей, они забирают у вас энергию, поэтому, немного сахара и газировки не повредит», - заключил Нурмагомедов.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года победой над американцем Джастином Гейджи. За все время дагестанский боец одержал 29 побед в 29 поединках.