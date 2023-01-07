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39 минут назад

Боец Харитонов считает, что Хабиб может попробовать себя в политике

Газета.Ru

Боец Bellator Сергей Харитонов отреагировал на новость о том, что Хабиб Нурмагомедов может уйти из индустрии смешанных единоборств (MMA), передает «Спорт-Экспресс».

«Хабиб мог бы попробовать себя в политике»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хабиб мог бы попробовать себя в политике. Почему именно там? У него есть уважение и известность. И, конечно, авторитет», — сказал Харитонов.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний поединок он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи.

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Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца — Абдулманапа Нурмагомедова, который также был тренером бойца. Он скончался летом 2020 года из-за осложнений, вызванных перенесенной коронавирусной инфекцией.

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