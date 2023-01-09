Порье поддержал запрет беттинга для бойцов

По мнению Порье, спортсмены могут обладать инсайдерской информацией. Также «Бриллиант» признался, что запрет удержит его от проигрыша большого количества денег.

«Я очень рад, что это произошло, потому что довольно часто делаю ставки на бои. У меня были бы большие финансовые потери, поэтому этим решением они сэкономили мне

Это можно назвать инсайдерской торговлей. К примеру, я тренируюсь с каким-то парнем, и он получает травму перед боем или что-то в этом роде. Поэтому я не против, что меня исключили из ставок на смешанные единоборства», – сказал Порье.