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6 часов назад

Порье: хотел бы проверить свои руки на Махачеве

Чемпионат.comиещё 2

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, выступающий в лёгком весе UFC, ответил на вопрос о возможном поединке с действующим чемпионом дивизиона Исламом Махачевым. «Хотел бы я проверить навыки Ислама Махачева в джиу-джитсу? Нет, однако я бы хотел проверить свои руки на нём. Но ещё посмотрим, что получится в дальнейшем», — сказал Порье в интервью YouTube-каналу BroBible. Ислам Махачев провёл свой последний поединок в октябре прошлого года, когда сразился с бразильским бойцом Чарльзом Оливейрой и выиграл удушающим приёмом, став новым чемпионом UFC в лёгком весе. Первую защиту титула Махачев проведёт в бою с Алексом Волкановски 12 февраля на турнире UFC 284. Дастин Порье в ноябре выиграл удушающим приёмом у Майкла Чендлера. Всего у американца 29 побед в 36 поединках в ММА.

Порье: хотел бы проверить свои руки на Махачеве
Фото:  GETTY IMAGES GETTY IMAGES

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