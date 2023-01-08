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51 минуту назад

Хабиб Нурмагомедов подтвердил уход из индустрии ММА

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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что покидает индустрию ММА.

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал новость о своем уходе из ММА
Фото: ТАССТАСС

«Хабиб покидает индустрию ММА с концами. Это касается тренерской карьеры и всего остального, что связано с ММА. Причиной является желание Хабиба уделить время семье», – говорится в записи, которую репостнул Хабиб.

Напомним, в смешанных единоборствах Нурмагомедов провёл 29 боёв, в которых одержал 29 побед. В октябре 2020 года спортсмен объявил о завершении карьеры. Долгие годы он тренировался под руководством своего отца Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался летом 2020 года от осложнений на фоне коронавируса.

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Добавим, что Хабибу принадлежит промоушен Eagle Fighting Championship, также он тренировал бойцов, которые выступают в UFC, Bellator и других лигах.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,
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