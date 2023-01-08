Хабиб Нурмагомедов прокомментировал новость о своем уходе из ММА

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что покидает индустрию ММА.
«Хабиб покидает индустрию ММА с концами. Это касается тренерской карьеры и всего остального, что связано с ММА. Причиной является желание Хабиба уделить время семье», – говорится в записи, которую репостнул Хабиб.
Напомним, в смешанных единоборствах Нурмагомедов провёл 29 боёв, в которых одержал 29 побед. В октябре 2020 года спортсмен объявил о завершении карьеры. Долгие годы он тренировался под руководством своего отца Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался летом 2020 года от осложнений на фоне коронавируса.
Добавим, что Хабибу принадлежит промоушен Eagle Fighting Championship, также он тренировал бойцов, которые выступают в UFC, Bellator и других лигах.