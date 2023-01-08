Альберт Туменов: Хабиб Нурмагомедов истощил свою нервную систему, устал от спорта

Бывший боец хочет больше проводить время с семьей.

Российский боец АСА Альберт Туменов отреагировал на решение бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова уйти из мира ММА.

«У него огромная команда, он постоянно готовит своих ребят, участвует в процессе. Наверное, он устал от этого. Это тяжелый момент, я его понимаю. Тренерская деятельность очень тяжелая, ты вкладываешь много сил и истощаешь свою нервную систему», - приводит слова спортсмена Mma.metaratings.ru.

Ранее Нурмагомедов разместил публикацию, в которой попрощался со своей командой. В октябре 2020 года Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры, в которой провел 29 боев и остался непобедимым.