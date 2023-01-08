«Хабиб выбрал идеальное время для ухода из MMA. Он сделал свое дело»

— Я думаю, Хабиб выбрал правильное время. Ислам (Махачев) и Усман (Нурмагомедов) стали чемпионами, Хабиб сделал свое дело. Насколько спорт мешает быть с семьей? В его случае это очень тяжело, потому что Нурмагомедов — это суперзвезда. Постоянные перелеты, пресс конференции, интервью мешали проводить время с семьей. У него огромная команда, он постоянно готовит своих ребят, участвует в процессе. Наверное, он устал от этого. Когда готовишься к бою, улетаешь из дома на два три месяца. Это тяжелый момент, я его понимаю. Тренерская деятельность очень тяжелая, ты вкладываешь много сил и истощаешь свою нервную систему, — цитирует Туменова Metaratings.