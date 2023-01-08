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1 час назад

«Хабиб выбрал идеальное время для ухода из MMA. Он сделал свое дело» — Туменов

Матч ТВ

Боец ACA Альберт Туменов считает, что Хабиб Нурмагомедов выбрал идеальное время, чтобы объявить об уходе из индустрии ММА.

«Хабиб выбрал идеальное время для ухода из MMA. Он сделал свое дело»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Я думаю, Хабиб выбрал правильное время. Ислам (Махачев) и Усман (Нурмагомедов) стали чемпионами, Хабиб сделал свое дело. Насколько спорт мешает быть с семьей? В его случае это очень тяжело, потому что Нурмагомедов — это суперзвезда. Постоянные перелеты, пресс конференции, интервью мешали проводить время с семьей. У него огромная команда, он постоянно готовит своих ребят, участвует в процессе. Наверное, он устал от этого. Когда готовишься к бою, улетаешь из дома на два три месяца. Это тяжелый момент, я его понимаю. Тренерская деятельность очень тяжелая, ты вкладываешь много сил и истощаешь свою нервную систему, — цитирует Туменова Metaratings.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе в апреле 2018 года, официально завершил карьеру в марте 2021 года. Под его руководством Ислам Махачев и Усман Нурмагомедов завоевали чемпионские титулы в легких дивизионах UFC и Bellator соответственно.

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