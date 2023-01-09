Боец UFC назвал самое слабое место Ислама Махачева

«Минусы Ислама в стойке заметны. Особенно когда он идет в атаку. Сейчас на меня весь Дагестан обидится, но когда он атакует, раскрывается. По нему можно попасть, если соперник достаточно опытен. Бой на ногах самое слабое место Ислама. Во всем остальном он действительно хорош», - пояснил Физиев.