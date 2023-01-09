Боец UFC назвал самое слабое место Ислама Махачева

12 февраля на турнире UFC в Перте российский чемпион легкого веса Ислам Махачев будет проводить первую защиту титула в поединке против Алекса Волкановски.
По мнению другого легковеса промоушена Рафаэля Физиева, если австралиец сумеет провести матч в стойке, у него есть шанс победить.
«Минусы Ислама в стойке заметны. Особенно когда он идет в атаку. Сейчас на меня весь Дагестан обидится, но когда он атакует, раскрывается. По нему можно попасть, если соперник достаточно опытен. Бой на ногах самое слабое место Ислама. Во всем остальном он действительно хорош», - пояснил Физиев.
Кстати, и сам Волкановски не так давно раскрыл свой план на бой, заявив, что рассчитывает не дать Махачеву перевести его в партер, где россиянину просто нет равных.