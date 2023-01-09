Возможность начала политической карьеры Нурмагомедовым прокомментировали

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не планирует заниматься политикой после ухода из индустрии смешанных единоборств (ММА). Об этом ТАСС в понедельник сообщили в команде спортсмена.

Нурмагомедову 34 года, он завершил карьеру в 2020 году после победы над американцем Джастином Гэтжи. На его счету 29 побед и ни одного поражения. До недавнего времени он был тренером некоторых бойцов из своей команды, участвовал в турнирах как секундант, а также в тренировочных сборах. Он владеет промоушеном Eagle Fighting Championship ("Игл файтинг чемпионшип").