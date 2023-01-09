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50 минут назад

Хабиб Нурмагомедов не планирует заниматься политической деятельностью

ТАССиещё 1

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не планирует заниматься политикой после ухода из индустрии смешанных единоборств (ММА). Об этом ТАСС в понедельник сообщили в команде спортсмена.

Возможность начала политической карьеры Нурмагомедовым прокомментировали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее стало известно, что Нурмагомедов ушел из индустрии ММА.

"Хабиб не планирует заниматься политической карьерой. Вполне вероятно, что он может уделить большее внимание своему бизнесу, связанному с футболом", - сказал собеседник агентства.

Нурмагомедову 34 года, он завершил карьеру в 2020 году после победы над американцем Джастином Гэтжи. На его счету 29 побед и ни одного поражения. До недавнего времени он был тренером некоторых бойцов из своей команды, участвовал в турнирах как секундант, а также в тренировочных сборах. Он владеет промоушеном Eagle Fighting Championship ("Игл файтинг чемпионшип").

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