Возможность начала политической карьеры Нурмагомедовым прокомментировали

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не планирует заниматься политикой после ухода из индустрии смешанных единоборств (ММА). Об этом ТАСС в понедельник сообщили в команде спортсмена.
Ранее стало известно, что Нурмагомедов ушел из индустрии ММА.
"Хабиб не планирует заниматься политической карьерой. Вполне вероятно, что он может уделить большее внимание своему бизнесу, связанному с футболом", - сказал собеседник агентства.
Нурмагомедову 34 года, он завершил карьеру в 2020 году после победы над американцем Джастином Гэтжи. На его счету 29 побед и ни одного поражения. До недавнего времени он был тренером некоторых бойцов из своей команды, участвовал в турнирах как секундант, а также в тренировочных сборах. Он владеет промоушеном Eagle Fighting Championship ("Игл файтинг чемпионшип").