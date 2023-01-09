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43 минуты назад

Макгрегор намекнул на возвращение в UFC

Спорт день за днем

Экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор выложил пост в своих социальных сетях, в котором дал понять, что вернулся в организацию.

Макгрегор намекнул на возвращение в UFC
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«Рад моему возвращению в UFC», – говорится в сообщении Конора.

Макгрегор не выступал в UFC с лета 2021 года. В последнем поединке против Дастина Порье он сломал ногу. В профессиональном MMA у Конора 28 боев, в которых он добился 22 побед и шесть раз проиграл. Конор Макгрегор был двойным чемпионом лиги. Одним из его первых потенциальных соперников называют Генри Сехудо.

В 2018 году Конор Макгрегор проиграл будущему члену Зала Славы UFC Хабибу Нурмагомедову. Хабиб завершил карьеру непобежденным. Его рекорд составил 29-0.

MMA,Генри Сехудо,Хабиб Нурмагомедов,Конор Макгрегор,
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