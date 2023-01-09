Макгрегор намекнул на возвращение в UFC

Экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор выложил пост в своих социальных сетях, в котором дал понять, что вернулся в организацию.
«Рад моему возвращению в UFC», – говорится в сообщении Конора.
Макгрегор не выступал в UFC с лета 2021 года. В последнем поединке против Дастина Порье он сломал ногу. В профессиональном MMA у Конора 28 боев, в которых он добился 22 побед и шесть раз проиграл. Конор Макгрегор был двойным чемпионом лиги. Одним из его первых потенциальных соперников называют Генри Сехудо.
В 2018 году Конор Макгрегор проиграл будущему члену Зала Славы UFC Хабибу Нурмагомедову. Хабиб завершил карьеру непобежденным. Его рекорд составил 29-0.