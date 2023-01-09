Макгрегор намекнул на возвращение в UFC

Макгрегор не выступал в UFC с лета 2021 года. В последнем поединке против Дастина Порье он сломал ногу. В профессиональном MMA у Конора 28 боев, в которых он добился 22 побед и шесть раз проиграл. Конор Макгрегор был двойным чемпионом лиги. Одним из его первых потенциальных соперников называют Генри Сехудо.