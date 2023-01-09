«Если Хабиб уйдет, организация завтра же развалится»

«Мы будем продолжать двигать Eagle FC. Мы понимаем, что если Хабиб уйдет, то организация завтра же развалится. Она держит

Поэтому пока что мы будем Eagle FC двигать. Там очень много молодых ребят, очень много ребят выступает, поэтому не хочется так взять и это оставить.

Но если со временем Eagle FC будет так же забирать у него время, конечно, он завтра скажет: «Извините, я же не для этого с ребятами говорил». Поэтому нам придется его немного освободить, не слишком занимать», – сказал Завуров.