Боец Физиев о Чимаеве: на уважении пацан

Боец Рафаэль Физиев рассказал о своем отношении к шведу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву.
«Он взлетел в UFC со своими вот этими движениями. Ну и сам он молодец, ведет со всеми себя хорошо. Вообще, такой, на уважении пацан. В борьбе он очень сильный. Он физически прям очень сильный», — сказал Физиев.
В ночь на 11 сентября Чимаев провел свой последний бой против Кевина Холланда. Швед российского происхождения одержал победу над американцем в первом раунде, исполнив не только удушающий прием, но и болевой.
Стоит отметить, что при появлении в октагоне Чимаев был встречен публикой оглушительным гулом. Напомним, что он не смог попасть в вес на взвешивании перед главным поединком турнира UFC 279 в легком весе против Нейта Диаза.