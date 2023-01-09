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1 час назад

Боец Физиев о Чимаеве: на уважении пацан

Газета.Ruиещё 1

Боец Рафаэль Физиев рассказал о своем отношении к шведу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву.

Боец Физиев о Чимаеве: на уважении пацан
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Он взлетел в UFC со своими вот этими движениями. Ну и сам он молодец, ведет со всеми себя хорошо. Вообще, такой, на уважении пацан. В борьбе он очень сильный. Он физически прям очень сильный», — сказал Физиев.

В ночь на 11 сентября Чимаев провел свой последний бой против Кевина Холланда. Швед российского происхождения одержал победу над американцем в первом раунде, исполнив не только удушающий прием, но и болевой.

Стоит отметить, что при появлении в октагоне Чимаев был встречен публикой оглушительным гулом. Напомним, что он не смог попасть в вес на взвешивании перед главным поединком турнира UFC 279 в легком весе против Нейта Диаза.

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