Кормье сообщил о примирении с Джейком Полом

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье заявил, что конфликт с видеоблогером и начинающим боксером Джейком Полом в прошлом.

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Ранее Пол позволял себе резкие реплики в адрес Кормье, что едва не привело к их драке на одном из турниров UFC.

«Пару недель назад мы с Джейком Полом списывались по поводу выступления на моем шоу и обсуждали

Честно говоря, у нас с Джейком ранее было несколько стычек. Но когда я начал с ним переписываться, он оказался очень уважительным парнем.