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1 час назад

«Хабиб так или иначе будет рядом с единоборствами. Но полный уход из спорта ради семьи — это благородное дело» — Александр Емельяненко

Матч ТВ

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что Хабиб Нурмагомедов так или иначе все равно будет находиться рядом с единоборствами, но желание больше времени уделять семье — это благородное дело.

Емельяненко прокомментировал уход Хабиба
Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Экс чемпион UFC в легком весе Нурмагомедов ранее опубликовал в соцсети фото с бойцами и оставил подпись: «Надеюсь, мое решение пойдет только на пользу, обнял вас всех крепко. Спасибо Вам, вы были большой причиной моего успеха в спорте». Позднее его тренер Хавьер Мендес сообщил, что уход спортсмена из индустрии MMA связан с тем, что он хочет больше времени проводить с семьей.

— Это личное дело Хабиба, внутри индустрии он уже сделал все, что можно придумать. Уверен, он так или иначе будет находится рядом со спортом и единоборствами, так как он получил мировую известность именно в этом направлении. Если он сейчас пропадет из индустрии, а потом вернется для того, чтобы сделать красивый рейтинг 30:0 с завоеванием титула и умопомрачительным гонораром — это было бы одним из величайших событий спорта. Но полный уход из спорта и фокусирование на семье — это благородное дело, — сказал Емельяненко младший «Матч ТВ».

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в 2018 году и провел три защиты пояса, завершив карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи. Всего в активе россиянина 29 побед в 29 боях в ММА. Под руководством Нурмагомедова Ислам Махачев и Усман Нурмагомедов завоевали чемпионские титулы в легких дивизионах UFC и Bellator соответственно.

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