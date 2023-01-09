Емельяненко прокомментировал уход Хабиба

— Это личное дело Хабиба, внутри индустрии он уже сделал все, что можно придумать. Уверен, он так или иначе будет находится рядом со спортом и единоборствами, так как он получил мировую известность именно в этом направлении. Если он сейчас пропадет из индустрии, а потом вернется для того, чтобы сделать красивый рейтинг 30:0 с завоеванием титула и умопомрачительным гонораром — это было бы одним из величайших событий спорта. Но полный уход из спорта и фокусирование на семье — это благородное дело, — сказал Емельяненко младший «Матч ТВ».