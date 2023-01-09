Хабиб Нурмагомедов может пропустить бой Махачева в Австралии

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов сообщил «Матч ТВ», что бывший чемпион не будет секундантом Ислама Махачева на UFC 284.
Речь идет о поединке Махачева (23–1) против Алекса Волкановски (25–1), который пройдет в Перте (Австралия). Бой запланирован на 12 февраля. Для Махачева это будет первая защита пояса в весовой категории до 70,3 кг.
В последних поединках, включая титульный бой 22 октября, Нурмагомедов был секундантом Махачева, наряду с главным тренером команды Хавьером Мендесом и еще одним тренером Муслимом Амираслановым. В начале этого года Нурмагомедов сообщил у себя в социальных сетях, что будет меньше времени уделять ММА как тренер и функционер.
— Будет ли Хабиб в углу у Ислама Махачева?
— Думаю, что он четко дал понять и это было такое взвешенное решение, к которому он подходил долгое время. Не нужно искать никаких закулисных причин или там радикальных инцидентов. Просто он к этому пришел. Он закончил свою карьеру в 2020 году, но путешествует во время тренировочных сборов, во время боев. Из 12 месяцев он 10 отсутствует дома, постоянно в этих разъездах. И он пришел к такому решению, что пора проводить время с семьей, уделять время детям. И, скорее всего, он этот бой пропустит, да, — сказал Магомедов «Матч ТВ».
В данный момент 31 летний Махачев занимает вторую строчку рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Победа в бою с Волкановски (34 года) практически гарантирует россиянину первое место, поскольку именно Волкановски в данный момент возглавляет рейтинг.