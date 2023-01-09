Хабиб Нурмагомедов может пропустить бой Махачева в Австралии

— Думаю, что он четко дал понять и это было такое взвешенное решение, к которому он подходил долгое время. Не нужно искать никаких закулисных причин или там радикальных инцидентов. Просто он к этому пришел. Он закончил свою карьеру в 2020 году, но путешествует во время тренировочных сборов, во время боев. Из 12 месяцев он 10 отсутствует дома, постоянно в этих разъездах. И он пришел к такому решению, что пора проводить время с семьей, уделять время детям. И, скорее всего, он этот бой пропустит, да, — сказал Магомедов «Матч ТВ».