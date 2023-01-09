Хабиб Нурмагомедов показал список упражнений на каждый день

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками списком физических упражнений, которые желательно выполнять каждый день.

Напомним, в начале января 2023 года Нурмагомедов дал понять, что уходит из индустрии смешанных единоборств. Он сделал репост записи в социальных сетях, где говорится о его уходе. За время карьеры в ММА провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Вместе со знаменитым специалистом Хавьером Мендесем Хабиб был признан тренером 2022 года по версии MMAJunkie