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1 час назад

«Тело нуждается в этом». Хабиб Нурмагомедов показал список упражнений на каждый день

Чемпионат.com

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками списком физических упражнений, которые желательно выполнять каждый день.

Хабиб Нурмагомедов показал список упражнений на каждый день
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«20 минут бег, 10 минут лестницы, 30 минут качки. 60 минут ежедневно. Тело нуждается в этом. Не ленись», – написал Нурмагомедов.

Напомним, в начале января 2023 года Нурмагомедов дал понять, что уходит из индустрии смешанных единоборств. Он сделал репост записи в социальных сетях, где говорится о его уходе. За время карьеры в ММА провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Вместе со знаменитым специалистом Хавьером Мендесем Хабиб был признан тренером 2022 года по версии MMAJunkie

MMA,Хабиб Нурмагомедов,
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