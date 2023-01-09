Александр Емельяненко оценил решение Нурмагомедова уйти из MMA

«Полный уход из спорта и фокусирование на семье — это благородное дело. Но, если он вернется для того, чтобы сделать красивый рейтинг 30:0, это было бы одним из величайших событий спорта», — заявил спортсмен. По его мнению, Нурмагомедов будет находиться рядом с единоборствами, так как получил здесь мировую известность.