Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
51 минуту назад

Александр Емельяненко оценил решение Нурмагомедова уйти из MMA

Lenta.ru

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко оценил решение бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова уйти из индустрии. Его слова приводит «Матч ТВ».

Александр Емельяненко оценил решение Нурмагомедова уйти из MMA
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Полный уход из спорта и фокусирование на семье — это благородное дело. Но, если он вернется для того, чтобы сделать красивый рейтинг 30:0, это было бы одним из величайших событий спорта», — заявил спортсмен. По его мнению, Нурмагомедов будет находиться рядом с единоборствами, так как получил здесь мировую известность.

Об уходе Нурмагомедова из ММА стало известно 7 января. Уточнялось, что он не будет тренировать и присутствовать с командой на сборах.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,Александр Емельяненко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители