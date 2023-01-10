Хабиб Нурмагомедов не планирует продавать промоушен Eagle FC

"Вовлеченность [Хабиба Нурмагомедова в дела организации] будет сокращена до минимума. Продажа Eagle FC Хабибом не рассматривается", - сказал собеседник агентства.

Нурмагомедов приобрел организацию Eagle FC (прежнее название - GFC) в 2020 году. В том же году он завершил карьеру бойца в статусе чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. На его счету 29 побед и ни одного поражения. Также Нурмагомедов владеет футбольным агентством.