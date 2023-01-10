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1 час назад

Хабиб Нурмагомедов не планирует продавать промоушен Eagle FC

ТАСС

Хабиб Нурмагомедов не рассматривает возможность продажи организации Eagle FC. Об этом ТАСС во вторник сообщил представитель спортсмена.

Хабиб Нурмагомедов не планирует продавать промоушен Eagle FC
Фото: ТАССТАСС

Ранее стало известно, что Нурмагомедов покинул индустрию смешанных единоборств (ММА).

"Вовлеченность [Хабиба Нурмагомедова в дела организации] будет сокращена до минимума. Продажа Eagle FC Хабибом не рассматривается", - сказал собеседник агентства.

Нурмагомедов приобрел организацию Eagle FC (прежнее название - GFC) в 2020 году. В том же году он завершил карьеру бойца в статусе чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. На его счету 29 побед и ни одного поражения. Также Нурмагомедов владеет футбольным агентством.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,
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