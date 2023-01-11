Менеджер рассказал о сроках дебюта россиянки Алексеевой в UFC

— Мы не успели долечить травму в те временные сроки, в которые хотели. Сейчас она помогает готовиться Диане Авсараговой к ее очередному бою в Bellator и ведем переговоры с UFC о дате ее дебюта. Мы надеемся, что это произойдет в первом квартале этого года. Ира держит себя в форме, проходит такой же параллельный лагерь, поэтому она готова. Как только наши активные переговоры с UFC чем то увенчаются, сразу будет понятна дата, и вы об этом узнаете, — рассказал Скаредин MMA.Metaratings.ru.