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1 час назад

Менеджер рассказал о сроках дебюта Алексеевой в UFC

Матч ТВиещё 1

Россиянка Ирина Алексеева, выступающая в наилегчайшем весе, сможет провести свой дебютный бой в UFC уже в первом квартале 2023 года, сообщил руководитель клуба «Рать» Александр Скаредин.

Менеджер рассказал о сроках дебюта россиянки Алексеевой в UFC
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Мы не успели долечить травму в те временные сроки, в которые хотели. Сейчас она помогает готовиться Диане Авсараговой к ее очередному бою в Bellator и ведем переговоры с UFC о дате ее дебюта. Мы надеемся, что это произойдет в первом квартале этого года. Ира держит себя в форме, проходит такой же параллельный лагерь, поэтому она готова. Как только наши активные переговоры с UFC чем то увенчаются, сразу будет понятна дата, и вы об этом узнаете, — рассказал Скаредин MMA.Metaratings.ru.

Алексеева выиграла четыре из пяти поединков по правилам ММА. В последнем бою в октябре 2021 года она победила единогласным решением судей француженку Стефани Пейдж на турнире Bellator 269 в Москве.

MMA,Александр Скаредин,Ирина Алексеева,
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