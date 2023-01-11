Стерлинг рассказал о травме, которая не позволяет провести бой с Сехудо

«Я провел два боя и два тренировочных лагеря с частичным разрывом сухожилия бицепса, чтобы продолжать продвигать дивизион для фанатов и UFC.



Теперь пришло время правильно решить эту проблему. Я говорил об этом и раньше, и после последнего боя. Когда спортсмены начнут заботиться о своем теле?», — написал Стерлинг в социальных сетях.