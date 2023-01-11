Российский боец UFC Анкалаев может провести новый титульный поединок

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев может получить титульный поединок в ближайшее время. Об этом сообщает MMA News, с ссылкой на инсайдера Бретта Окамото.
«Сомневаюсь, что нас ждет второй бой Анкалаева и Блаховича. Дана Уайт не был доволен, как все прошло, поэтому он сразу предложил новый бой. Не думаю, что Уайту нравится идея снова проводить пятираундовый бой, который ему не понравился в первый раз.
Думаю, Анкалаев и Блахович подерутся с кем-то еще. И я бы предположил, что для Анкалаева уже следующий бой станет титульным», — заявил Окамото.
11 декабря поединок между Анкалаевым и Блаховичем, который прошел в рамках турнира UFC 282 в Лас-Вегасе, завершился с ничейным результатом. Один из арбитров отдал победу Анкалаеву, другой — Блаховичу, а третий принял решение о ничейном результате боя. Пояс UFC в полутяжелом весе остается вакантным.
Для Анкалаева этот бой стал 19-м в профессиональной карьере. На его счету 17 побед и одно поражение. Блахович провел 39-й поединок, это его первая ничья за время выступлений в ММА.