Российский боец UFC Анкалаев может провести новый титульный поединок

«Сомневаюсь, что нас ждет второй бой Анкалаева и Блаховича. Дана Уайт не был доволен, как все прошло, поэтому он сразу предложил новый бой. Не думаю, что Уайту нравится идея снова проводить пятираундовый бой, который ему не понравился в первый раз.



Думаю, Анкалаев и Блахович подерутся с кем-то еще. И я бы предположил, что для Анкалаева уже следующий бой станет титульным», — заявил Окамото.