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1 час назад

Российский боец UFC Анкалаев может провести новый титульный поединок, но не с Блаховичем

Газета.Ru

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев может получить титульный поединок в ближайшее время. Об этом сообщает MMA News, с ссылкой на инсайдера Бретта Окамото.

Российский боец UFC Анкалаев может провести новый титульный поединок
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сомневаюсь, что нас ждет второй бой Анкалаева и Блаховича. Дана Уайт не был доволен, как все прошло, поэтому он сразу предложил новый бой. Не думаю, что Уайту нравится идея снова проводить пятираундовый бой, который ему не понравился в первый раз.

Думаю, Анкалаев и Блахович подерутся с кем-то еще. И я бы предположил, что для Анкалаева уже следующий бой станет титульным», — заявил Окамото.

11 декабря поединок между Анкалаевым и Блаховичем, который прошел в рамках турнира UFC 282 в Лас-Вегасе, завершился с ничейным результатом. Один из арбитров отдал победу Анкалаеву, другой — Блаховичу, а третий принял решение о ничейном результате боя. Пояс UFC в полутяжелом весе остается вакантным.

Для Анкалаева этот бой стал 19-м в профессиональной карьере. На его счету 17 побед и одно поражение. Блахович провел 39-й поединок, это его первая ничья за время выступлений в ММА.

MMA,Магомед Анкалаев,Дана Уайт,
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