Исаев будет получать в Bellator около ста тысяч долларов за выход на бой

Российский боец Али Исаев в беседе с «Матч ТВ» назвал ориентировочные условия своего контракта с Bellator. Исаев перешел в ММА из вольной борьбы, дебютировав в 2016 году и в 2019 м стал победителем гран при лиги PFL, выиграв один миллион долларов. Статистика 39 летнего Исаева в ММА: 9 побед в 9 боях. После 2019 года россиянин не проводил поединков и не так давно анонсировал свой переход в Bellator с дебютным боем против Стива Моури 4 февраля. — Подписал контракт на четыре боя, они мне сразу дали соперника — шестой номер рейтинга тяжеловесов. А для меня уже нет значения: UFC или нет. Думаю, что год два, и я завершу карьеру. — Вы довольны финансами в Bellator? — Да. — Можно сказать, что это больше ста тысяч долларов за выход? — Где то около того. Так же предусмотрен гонорар за выход и гонорар за победу. Статистика 30 летнего Стива Моури: 10 побед в 10 боях. Последний поединок против Валентина Молдавского боец закончил без объявления результата после тычка в глаз в первом раунде.