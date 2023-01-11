«Мой паспорт до сих пор на рассмотрении». Тяжеловес не мог драться три года

Али Исаев возвращается в бои очень злым. В 2009 году в составе сборной Азербайджана Али Исаев выиграл чемпионат Европы по вольной борьбе. 10 лет спустя он стал победителем гран-при PFL в ММА и выиграл один миллион долларов. Победа в гран-при стала для бывшего борца девятой в девяти боях по правилам смешанных единоборств. Дальше случилось почти невероятное: 35-летний тяжеловес с нулем поражений (!) и поясом одной из лучших лиг мира (!) просидел без боев три года.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

В итоге Исаев подписал контракт с Bellator и подерется 4 февраля на одном турнире с Федором Емельяненко. Соперник — Стив Моури (30 лет, 10-0 в ММА).

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— Почему в итоге вы выбрали в Bellator?

— Да я не выбирал, у меня простой большой был. Не знаю, что там у менеджеров не получалось. Была одна новость, потом другая. Понял, что уже лучше подписаться, пока есть силы, чем тратить время. Сначала говорили, что россиян в UFC не подписывают, потом, вижу, одного подписали, другого... Подумал, может они не хотят бойцов, которые борются. Но там вроде есть такие, кто борется. Не знаю, почему не подписали, не могу понять. В какой-то момент даже была новость с фотографией, что меня подписали. Думал, может без меня как-то решилось, оказалось — фейк. Вроде бы есть результат по борьбе, есть результат по ММА. Какой им еще боец нужен?

— Может, потому что вы возрастной боец?

— Может поэтому, ведь мне уже 39 лет. Ну там мало возрастных что ли? Олейник тот же. Могли бы дать мне 2-3 боя и потом просто не продлить со мной контракт, сказать, ну все, давай. Они это могут.

— Разочарованы в UFC?

— Вот, допустим, боец Ризван Куниев (11-2 в ММА), подрался в шоу Дэйны Уайта, досрочно выиграл бой. Тяжеловес, молодой спортсмен, очень перспективный, чемпион. И его не подписали. Я тогда очень сильно удивился. Для меня эта организация [UFC] стала непонятной. Петра Яна засудили, Анкалаева. Видимо, они не хотят, чтобы в Россию пояса приезжали.

— А Bellator был готов вместе с контрактом прердложить конкретный бой и дату?

— Не было гарантированного боя. Подписал контракт на четыре боя, они мне сразу дали соперника - № 6 рейтинга тяжеловесов. А для меня уже нет значения - UFC или нет. Думаю, что год-два, и завершу карьеру.

— Как выглядел ваша худшая форма за три года без боев?

— Из формы я не выходил, был в тонусе, помогал ребятам. У нас тут много тяжей, мы тренируемся. Два раза в неделю делали спарринги. Всегда себя держал в средней форме. Тренировался и даже не понял, как время пролетело. Год-два и все.

Мне обидно, что мои менеджеры допустили такое, что столько времени сидел без боев, будто про меня забыли. Мы пока не виделись, не говорили. Просто жаль, что прошли самые мои годы, когда ты чемпион, когда ты в такой форме. А ты сидишь, и тебе говорят одно и то же: о тебе думают, о тебе не забыли. Мне кажется, если бы обо мне три года думали, какой-то результат был бы.

— Почему вы в PFL не продолжили?

— У меня планировался бой в прошлом году, но мне не открыли визу, и я остался в России. Ждать до следующего года не хотелось, время поджимало, вот и принял предложение Bellator. Думаю, если они дают мне шестого номера рейтинга, то не за горами момент, когда и за пояс можно будет подраться. Еще один пояс завоевать в любом случае было бы интересно. Два пояса в коллекции — это же вообще супер. Но, надо потрудиться.

— Будете готовы с Валентином Молдавским за титул подраться, если будет нужно?

— Мне без разницы: и с Валентином буду драться, и с любым другим. Если дадут бой, подерусь с любым. Мы не знакомы [с Молдавским], но видел его. Он вроде бы был с Денисом Гольцовым, когда мы в PFL дрались.

— А в чем у вас мотивация выступать после выигранного миллиона долларов?

— Такого, чтобы пояс взять или что-то, у меня нет. Просто пока так чувствую себя, знаю, что готов. Как будто бы сейчас только лучше стал по сравнению с тем временем, когда в PFL начинал. Нагрузки даже лучше выдерживаю, есть друзья, есть врачи, которые мне помогают. Раньше мог перегружаться где-то, а теперь хочется проявить себя, показать.

— Bellator невозможно легально посмотреть в России. Как будут смотреть ваш бой родственники, и смотрели ли вы что-то из трансляций раньше?

— Мне кажется, наш народ что-то придумает все равно. В чатах, в ссылках как-то решат. А сам смотрел какие-то бои: Федора, Конго, Минакова...

— Ваш соперник Стив Моури по цифрам находится прямо на пике: 10-0, 30 лет, рост 203 см.

— Что тут сказать, буду делать свое, навязывать свое. Мне разницы нет: кто бы он ни был, какой бы соперник ни был, я на всех смотрю одинаково. Понятно, что они не просто так туда попали, тоже результат показали. Но на всех буду настраиваться одинаково.

— Согласны, что для Bellator выгоднее, чтобы вы проиграли?

— Может быть. Наверное, им выгоднее, чтобы победил свой американец, а не россиянин. Хотя буду представлять Азербайджан, мне визу открывали на азербайджанский паспорт. Я же боролся за эту страну, паспорт остался. Выбора не было, и я поехал решать вопрос. А российский паспорт у меня так и стоит на рассмотрении, визу никак не выдают.

— То есть у вас российский паспорт по-прежнему в консульстве, и вы открывали по азербайджанскому?

— Да, и в Баку подавал документы. Буду выступать за свою вторую страну. Ждать, пока мне откроют визу, времени нет.

— Когда в последний раз были в Баку?

— Как раз, когда визу открывал в прошлом году. Но вообще я же всю свою жизнь провел там. Был в сборной России в 2005–2006 годах, а с 2007-го перешел в Азербайджан и оставшееся время там боролся.

— Самые известные базовые вольники-тяжи, перешедшие в ММА, это Александр Романов и Анатолий Малыхин. А вы следите за тем, как они свои навыки адаптируют?

— Не сказал бы, что у них в боях высококлассная борьба. Малыхина смотрю, он увлекся ударкой, у него уже борьбы особо нет. И сама организация, не сказал бы, что там особо конкуренция для него есть. Не видел, что в One FC прямо такие тяжи есть. Даже в АСА, если так открыто бить, ему бы нормальных проблем создали. Но он в нужное время оказался в нужном месте и свое делает.

— Допустим, мы проводим чемпионат России по вольной борьбе среди бойцов ММА. Кто бы был вашим главным конкурентом?

— Мне кажется, если мне месяц-полтора походить, то особого труда это не составит. Могут, конечно, упираться, но тогда им замечания будут делать.

— Юсуп Шуаев рассказывал про знаменитый чат в мессенджере, где есть то ли 40, то ли 43 тяжеловеса из Дагестана. Вы в этой группе есть?

— Конечно, меньше 100 кг там нету людей, ребята все заряженные. У нас есть клуб «Агат», где тренировки проходят по грэпплингу. Там собираются тяжи: боремся и там же спарринги делаем.

— В Bellator есть боец, у кого борьба была бы не хуже вашей?

— Да я и в UFC не вижу таких. Один только Кертис Блэйдс, но и он какой-то неуверенный борец. А больше никого не знаю.

— С кем вы стали спарринговать, когда вам назначили Моури?

— Шамиль Газиев, Салимгерей Расулов. Еще был Шамиль Абдурахимов, с ним тоже много работали. Но у него поединок сейчас будет.

— Когда в Америку полетите?

— 21-го числа вылетаем в Лас-Вегас. Потом две недели там буду. Наверное, в институте UFC закончу подготовку, акклиматизацию пройду. И в Лос-Анджелесе уже будет бой.

— В Лас-Вегасе тренируется Франсис Нганну, чемпион UFC в тяжелом весе. У вас нет интереса с ним поспарринговать?

— В прошлый раз, еще когда к бою в PFL готовился, мы ходили туда. Но он не стал почему-то со мной работать: ни бороться, ничего. Избегал почему-то.

— Можете представить бой с ним… Момент, когда ему надо подняться после вашего перевода в партер?

— Когда есть такие чересчур переоцененные соперники, меня это мотивирует. Хочется не пропустить, пройти, сбить, затаскать. Поэтому хотел попасть туда [в UFC], подраться там с топ-бойцами, показать, что то, что мы видим по телевизору, - обычные бои обычных людей-спортсменов. Ни на грамм в себе не сомневаюсь. Вообще если в себе сомневаешься, то лучше уходить. Если ты не считаешь себя первым номером, если думаешь, что кто-то тебя может побить, лучше оставить это. Все может быть, и меня могут в нокаут отправить. Но внутри должна быть цель и ощущение, что ты первый. В себе не хочу сомневаться — выйду и сделаю все, что могу.



И не скажу, что у них там в UFC бойцы нереальные. Это просто пиар. А они даже не платят бойцам так, как могут платить в Bellator или в PFL.

— А вы довольны финансами в Bellator?

— Да.

— Можно сказать, что это больше ста тысяч долларов за выход?

— Где-то около того. Так же предусмотрен гонорар за выход и гонорар за победу.

— Верите, что в главном бою вашего турнира у Федора Емельяненко получится победить Райана Бэйдера?