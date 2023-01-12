Умар Нурмагомедов рассказал о причине решения Хабиба уйти из ММА

"Я не удивлен, мы знали и говорили об этом. Мы разговаривали, он давал мне советы по борьбе, сбросу веса. Все то же самое, он просто остановился, слишком много полетов… Ничего не меняется, мы остаемся братьями. Он не будет слишком много путешествовать и позаботится о себе, своей семье, матери. Это очень тяжело, слишком много путешествовать, загонять всех в угол, это непросто. Вот почему он принял такое решение, и я рад за него", - передает слова Умара Нурмагомедова BJ Penn.