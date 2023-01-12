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1 час назад

Умар Нурмагомедов рассказал, что послужило поводом для решения Хабиба уйти из индустрии ММА

Газета.Ruиещё 1

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов признался, что рад за своего брата Хабиба, который решил оставить индустрию ММА.

Умар Нурмагомедов рассказал о причине решения Хабиба уйти из ММА
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

"Я не удивлен, мы знали и говорили об этом. Мы разговаривали, он давал мне советы по борьбе, сбросу веса. Все то же самое, он просто остановился, слишком много полетов… Ничего не меняется, мы остаемся братьями. Он не будет слишком много путешествовать и позаботится о себе, своей семье, матери. Это очень тяжело, слишком много путешествовать, загонять всех в угол, это непросто. Вот почему он принял такое решение, и я рад за него", - передает слова Умара Нурмагомедова BJ Penn.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда "Общественное мнение" россиянина признали человеком года в спорте.

В марте 2022 года россиянин был включен в Зал славы UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC. Также он помогает отечественным бойцам готовиться к поединкам.

Ранее боец Ирина Алексеева допустила, что Хабиб вернется в MMA.

MMA,Умар Нурмагомедов,Ирина Алексеева,Фонд "Общественное мнение",
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