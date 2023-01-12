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18 минут назад

Глава UFC Уайт рассказал о проблемах своих детей из-за публичной драки с женой

Газета.Ru

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, что для его детей стала проблемой новость о драке между родителями.

Глава UFC рассказал о проблемах своих детей из-за драки с женой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Это то, о чем никто не спрашивает. Никто не спросил: «Эй, ребята, вы в порядке?» Очевидно, мы все еще разговариваем с детьми по этому поводу. Моя старшая недовольна нами. Я уверен, что это смущает детей. И, опять же, я могу вам это сказать, и многие люди воспримут это как хотят, поверят или не поверят, но раньше такого не было. Такого никогда раньше не случалось, поэтому, очевидно, для моих детей это большая проблема», — передает слова Уайта MMA Junkie.

Напомним, что Дана Уайт устроил потасовку в ночном клубе со своей супругой в канун Нового года, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Все началось с того, что Энн Уайт дала пощечину своему мужу, после чего он также ответил ей рукоприкладством. Это переросло в продолжающиеся удары, однако их быстро разняли.

Уайт знаком со своей женой с восьмого класса. В 1996 году пара сыграла свадьбу. Они воспитывают троих детей.

MMA,Дана Уайт,
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