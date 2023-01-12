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23 минуты назад

Умар Нурмагомедов сравнил Ислама Махачева с трактором

Чемпионат.com

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов поделился мнением о предстоящем поединке своего соотечественника Ислама Махачева с Алексом Волкановски.

Умар Нурмагомедов сравнил Ислама Махачева с трактором
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Думаю, что Ислам финиширует Волкановски. Его мощь, как бы сказать, его мощь напоминает трактор. Он очень крутой», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

Титульный поединок за пояс чемпиона в лёгком весе между россиянином Исламом Махачевым с австралийским бойцом, обладателем пояса в полулёгкой весовой категории Алексом Волкановски станет главным событием турнира UFC 284, который пройдёт 12 февраля в Австралии.

Умар Нурмагомедов свой следующий поединок проведёт на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 217 15 января с Раони Барселосом.

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