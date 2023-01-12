Экс-бойцу UFC грозит до 75 лет тюрьмы за убийство девушки

«Генеральный прокурор штата Наярит говорит мне, что срок за «убийство женщины при отягчающих обстоятельствах» может составить от 50 до 75 лет, потому что очевидно, что он использовал «навыки профессионального бойца», чтобы нанести травму жертве», – сообщил журналист Карлос Контрерас Легаспи.