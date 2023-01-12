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37 минут назад

Экс-бойцу UFC Филу Барони грозит до 75 лет тюрьмы за убийство девушки

Sports.ru

46-летний экс-боец UFC Фил Барони был арестован 4 января в отеле San Pancho в Мексике а убийство своей девушки.

Экс-бойцу UFC грозит до 75 лет тюрьмы за убийство девушки
Фото: Sports.ruSports.ru

Барони в номере отеля поссорился с девушкой, которая созналась ему в измене. Прибывшие на место преступления полицейские обнаружили погибшую в крови со множественными синяками и ссадинами.

Если Барони признают виновным, его опыт в ММА может привести к более длительному сроку. Ранее сообщалось о приговоре от 30 до 50 лет.

«Генеральный прокурор штата Наярит говорит мне, что срок за «убийство женщины при отягчающих обстоятельствах» может составить от 50 до 75 лет, потому что очевидно, что он использовал «навыки профессионального бойца», чтобы нанести травму жертве», – сообщил журналист Карлос Контрерас Легаспи.

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