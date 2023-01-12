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1 час назад

Лобову придется оплатить судебные издержки за иски против Конора

Sports.ru

Высокий суд Ирландии отклонил второй иск Артема Лобова против бывшего спарринг-партнера Конора Макгрегора.

Лобову придется оплатить судебные издержки за иски против Конора
Фото: соцсетисоцсети

Ирландцу российского происхождения предстоит оплатить все судебные издержки, связанные с иском.

Напомним, Лобов подал на Конора в суд, потребовав 5% от суммы продажи бренда виски. Артем утверждал, что идея создания Proper No. Twelve принадлежит ему.

Во втором иске Лобов обвинил Макгрегора в клевете и оскорблениях. Ирландец назвал бывшего друга крысой, но судья Гаррет Саймон посчитал, что это не оскорбление.

Конор про иски Лобова: «Артем, ты стал дураком! Просто оставь меня в покое, маленькая сосиска»

Конор поссорился с русским другом: за Лобова он разбил автобус с Хабибом, а теперь они судятся из-за виски

MMA,Артем Лобов,Конор Макгрегор,
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