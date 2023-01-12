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1 час назад

Олег Тактаров показал архивный снимок 1995 года, когда он стал чемпионом UFC

Чемпионат.com

Победитель турнира по смешанным единоборствам UFC 6, прославленный российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками архивным снимком 1995 года.

Тактаров показал снимок 1995 года, когда он стал чемпионом UFC
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В июле 1995 года Тактаров стал первым и полноправным чемпион UFC из России. Это произошло на Casper Events Cente, в городе Каспер (штат Вайоминг, США). Тактарову сейчас 55 лет. По окончании спортивной карьеры россиянин в основном занят работой в киноиндустрии.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ОЛЕГА ТАКТАРОВА

При этом интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион промоушена Даны Уайта зачастую даёт экспертные оценки и комментарии. Олег также известен высказываниями в адрес соотечественника, экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

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