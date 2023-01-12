Тактаров показал снимок 1995 года, когда он стал чемпионом UFC

Победитель турнира по смешанным единоборствам UFC 6, прославленный российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками архивным снимком 1995 года.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В июле 1995 года Тактаров стал первым и полноправным чемпион UFC из России. Это произошло на Casper Events Cente, в городе Каспер (штат Вайоминг, США). Тактарову сейчас 55 лет. По окончании спортивной карьеры россиянин в основном занят работой в киноиндустрии.

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