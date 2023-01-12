Брат Нурмагомедова назвал нового лидера команды Хабиба

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов рассказал, кто станет новым лидером в команде его двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова после ухода спортсмена из индустрии ММА. Слова бойца приводит Sport24.

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«Теперь эта ответственность ложится на ИслаИслама Махачева, так как он чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Это его ноша», — заявил Нурмагомедов-младший.

Ранее Умар Нурмагомедов отметил, что Хабиб будет меньше путешествовать и больше находиться с семьей.

«Я не думаю, что он сможет остановиться, он все еще будет контролировать меня и моего брата [УсмаУсмана Нурмагомедова], некоторых других парней», — добавил спортсмен.

7 января стало известно о решении Нурмагомедова уйти из индустрии. Позднее его троюродный брат и глава промоушена Eagle FC Шамиль Завуров заявил, что россиянин ограничит присутствие в этом виде спорта, но полностью его не покинет.