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51 минуту назад

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Умар готов провести бой за титул UFC в любой момент

ТАСС

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов готов провести поединок за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в любой момент. Об этом он в четверг рассказал ТАСС.

Двоюродный брат Нурмагомедова готов провести бой за титул UFC
Фото: UFC RussiaUFC Russia

"В 2024 году я планирую стать чемпионом. Но это может случиться и в 2023 году, могут быть разные ситуации, я готов к ним. Готов провести бой за титул в любой момент", - сказал Нурмагомедов.

Умару Нурмагомедову 27 лет, на его счету 15 побед и ни одного поражения. В ближайшую субботу он проведет бой против бразильца Раони Барселоса на турнире UFC в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Нурмагомедов занимает 11-ю позицию в рейтинге легчайшего веса UFC.

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