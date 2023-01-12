Двоюродный брат Нурмагомедова готов провести бой за титул UFC

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов готов провести поединок за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в любой момент. Об этом он в четверг рассказал ТАСС.
"В 2024 году я планирую стать чемпионом. Но это может случиться и в 2023 году, могут быть разные ситуации, я готов к ним. Готов провести бой за титул в любой момент", - сказал Нурмагомедов.
Умару Нурмагомедову 27 лет, на его счету 15 побед и ни одного поражения. В ближайшую субботу он проведет бой против бразильца Раони Барселоса на турнире UFC в Лас-Вегасе (США, штат Невада).
Нурмагомедов занимает 11-ю позицию в рейтинге легчайшего веса UFC.