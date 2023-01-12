Самому титулованому дзюдоисту мира Тедди Ринеру подарили казахский чапан

Легенда мирового дзюдо находится в Алматы на учебно-тренирочном сборе с казахстанскими дзюдоистами.

Француз приехал в Казахстана для обмена опытом и повышения квалификации казахстанских дзюдоистов.

Ринер – самый титулованный спортсмен в истории чемпионатов мира по дзюдо, трижды признавался спортсменом года во Франции (2012, 2016, 2017).

Дзюдоистка Айгерим Абилкадирова – возможно, самая красивая спортсменка из Казахстана

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