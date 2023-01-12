Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
50 минут назад

Самому титулованому дзюдоисту мира Тедди Ринеру подарили казахский чапан

Sports.ru

Легенда мирового дзюдо находится в Алматы на учебно-тренирочном сборе с казахстанскими дзюдоистами.

Самому титулованому дзюдоисту мира Тедди Ринеру подарили казахский чапан
Фото: Sports.ruSports.ru

Француз приехал в Казахстана для обмена опытом и повышения квалификации казахстанских дзюдоистов. 

Ринер – самый титулованный спортсмен в истории чемпионатов мира по дзюдо, трижды признавался спортсменом года во Франции (2012, 2016, 2017).

Дзюдоистка Айгерим Абилкадирова – возможно, самая красивая спортсменка из Казахстана

Бокс, UFC и NAIZA. ТОП-5 событий из мира единоборств 2022 года по мнению читателей Sports.ru Казахстан

Жалгас Жумагулов о продолжении карьеры в UFC: «По контракту еще один бой»

MMA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители