Лобова обязали выплатить судебные издержки Макгрегору

Российский боец ММА Артём Лобов, также имеющий ирландское гражданство, должен оплатить судебные расходы ирландца Конора Макгрегора. Об этом сообщает The Irish Times.

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Лобов подавал в суд на экс-чемпиона UFC Макгрегора. Он требовал, чтобы тот удалил «клеветнические» посты о себе в соцсетях. Но пока добиться своего Артёму не удалось.

При этом сообщается, то итоговое решение отложено до тех пор, пока суд не вынесет вердикт по делу о клевете.

Об иске Лобова стало известно в декабре 2022 года. Тогда Высокий суд Ирландии отклонил иск Лобова к Макгрегору.