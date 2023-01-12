Лобова обязали выплатить судебные издержки Макгрегору

Российский боец ММА Артём Лобов, также имеющий ирландское гражданство, должен оплатить судебные расходы ирландца Конора Макгрегора. Об этом сообщает The Irish Times.
Лобов подавал в суд на экс-чемпиона UFC Макгрегора. Он требовал, чтобы тот удалил «клеветнические» посты о себе в соцсетях. Но пока добиться своего Артёму не удалось.
При этом сообщается, то итоговое решение отложено до тех пор, пока суд не вынесет вердикт по делу о клевете.
Об иске Лобова стало известно в декабре 2022 года. Тогда Высокий суд Ирландии отклонил иск Лобова к Макгрегору.
Артём был недоволен, что его бывший приятель использовал в отношении него слово «крыса». Но судья посчитал, что не может считать это слово «явно дискредитирующим».