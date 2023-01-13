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51 минуту назад

Футбольный клуб "Легион-Динамо" предложил Хабибу Нурмагомедову профессиональный контракт

Газета.Ru

Президент махачкалинского «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов заявил, что клуб предложил экс-бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедова профессиональный контракт.

Футбольный клуб предложил Хабибу Нурмагомедову контракт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, шансы на то, что спортсмен будет выступать за дагестанский футбольный клуб увеличились после того, как Нурмагомедов принял решение полностью завершить деятельность в сфере единоборств.

«Мы не видели официальной информации от Хабиба о завершении его карьеры в ММА. Да, его представитель Шамиль Завуров говорил об этом, но сам Хабиб еще не высказался.

Обязательно поговорю с тренером, как только Хабиб объявит об уходе из ММА. Они на связи. Контракт лежит на полке — наше предложение в силе», — приводит слова Лахиялова «Чемпионат».

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» россиянина признали человеком года в спорте.

В марте 2022 года россиянин был включен в Зал славы UFC.

Ранее Умар Нурмагомедов назвал имя нового лидера команды Хабиба Нурмагомедова после его ухода из индустрии смешанных единоборст

MMA,Умар Нурмагомедов,Шамиль Лахиялов,Хабиб Нурмагомедов,Фонд "Общественное мнение",
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