Футбольный клуб предложил Хабибу Нурмагомедову контракт

Президент махачкалинского «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов заявил, что клуб предложил экс-бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедова профессиональный контракт.
По его словам, шансы на то, что спортсмен будет выступать за дагестанский футбольный клуб увеличились после того, как Нурмагомедов принял решение полностью завершить деятельность в сфере единоборств.
«Мы не видели официальной информации от Хабиба о завершении его карьеры в ММА. Да, его представитель Шамиль Завуров говорил об этом, но сам Хабиб еще не высказался.
Обязательно поговорю с тренером, как только Хабиб объявит об уходе из ММА. Они на связи. Контракт лежит на полке — наше предложение в силе», — приводит слова Лахиялова «Чемпионат».
Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» россиянина признали человеком года в спорте.
В марте 2022 года россиянин был включен в Зал славы UFC.
Ранее Умар Нурмагомедов назвал имя нового лидера команды Хабиба Нурмагомедова после его ухода из индустрии смешанных единоборст