Футбольный клуб предложил Хабибу Нурмагомедову контракт

Президент махачкалинского «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов заявил, что клуб предложил экс-бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедова профессиональный контракт.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, шансы на то, что спортсмен будет выступать за дагестанский футбольный клуб увеличились после того, как Нурмагомедов принял решение полностью завершить деятельность в сфере единоборств.

«Мы не видели официальной информации от Хабиба о завершении его карьеры в ММА. Да, его представитель Шамиль Завуров говорил об этом, но сам Хабиб еще не высказался.

Обязательно поговорю с тренером, как только Хабиб объявит об уходе из ММА. Они на связи. Контракт лежит на полке — наше предложение в силе», — приводит слова Лахиялова «Чемпионат».

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» россиянина признали человеком года в спорте.

В марте 2022 года россиянин был включен в Зал славы UFC.