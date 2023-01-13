Хабиб Нурмагомедов назвал свою глобальную цель

Я для этого все условия создаю. У нас и вольники есть, и грепплеры, и другие виды спорта. Но, конечно, хотелось был воспитать борца, который занимается вольной борьбой. Как говорил отец, есть материал, чтобы работать. Есть голодные и мотивированные ученики, которые хотят драться. Думаю, можно вырастить олимпийского чемпиона. Но это будет нелегко, 100%», – сказал Нурмагомедов в интервью на канале UDAR.