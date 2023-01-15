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1 час назад

Хабиб обратился к брату Умару перед боем с Барселосом на турнире UFC Fight Night 217

Газета.Ruиещё 2

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях обратился к брату Умару Нурмагомедову, который 15 января проведет поединок с бразильцем Раони Барселосом на турнире UFC Fight Night 217.

"Время сиять": Хабиб обратился к брату перед боем с Барселосом
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

"Алмазы делаются под высоким давлением. Время сиять, брат", – написал Хабиб.

Умар Нурмагоедов в своей профессиональной карьере одержал 15 побед, не проиграв ни одного раза. В UFC 26-летний боец выступает с января 2021 года. На его счету три победы в промоушене. Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу.

В 2021 году в результате опроса фонда "Общественное мнение" россиянина признали человеком года в спорте. В марте 2022 года россиянин был включен в Зал славы UFC.

Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал о цели в жизни. Напомним, ранее боец объявил об уходе из индустрии ММА.

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