"Время сиять": Хабиб обратился к брату перед боем с Барселосом

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях обратился к брату Умару Нурмагомедову, который 15 января проведет поединок с бразильцем Раони Барселосом на турнире UFC Fight Night 217.

"Алмазы делаются под высоким давлением. Время сиять, брат", – написал Хабиб.

Умар Нурмагоедов в своей профессиональной карьере одержал 15 побед, не проиграв ни одного раза. В UFC 26-летний боец выступает с января 2021 года. На его счету три победы в промоушене. Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу.

В 2021 году в результате опроса фонда "Общественное мнение" россиянина признали человеком года в спорте. В марте 2022 года россиянин был включен в Зал славы UFC.