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2 часа назад

Экс-чемпион UFC Джон Джонс сразится с Сирилем Ганом 5 марта

Газета.Ru

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс встретится с французом Сирилем Ганом в очном поединке. Поединок состоится 5 марта на номерном турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США).

Названа дата боя экс-чемпиона UFC Джона Джонса с Сирилем Ганом
Фото: Zuffa LLCZuffa LLC

Джон Джонс провел в профессиональной карьере 28 поединков, в которых одержал 26 побед. За всю профессиональную карьеру Джонс потерпел лишь одно поражение, которое было присуждено в результате дисквалификации из-за запрещенного удара локтем. Еще один бой признан несостоявшимся. Также Джонс — самый молодой чемпион за всю историю UFC.

За четыре года он провел восемь успешных защит титула. Сириль Ган после семи поединков в UFC получил титульный поединок, в котором уступил камерунцу Фрэнсису Нганну. В ноябре прошлого года Джон Джонс сообщил, что находится в поисках нового зала для тренировок и спаррингов.

MMA,Джон Джонс,
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