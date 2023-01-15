Названа дата боя экс-чемпиона UFC Джона Джонса с Сирилем Ганом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс встретится с французом Сирилем Ганом в очном поединке. Поединок состоится 5 марта на номерном турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США).
Джон Джонс провел в профессиональной карьере 28 поединков, в которых одержал 26 побед. За всю профессиональную карьеру Джонс потерпел лишь одно поражение, которое было присуждено в результате дисквалификации из-за запрещенного удара локтем. Еще один бой признан несостоявшимся. Также Джонс — самый молодой чемпион за всю историю UFC.
За четыре года он провел восемь успешных защит титула. Сириль Ган после семи поединков в UFC получил титульный поединок, в котором уступил камерунцу Фрэнсису Нганну. В ноябре прошлого года Джон Джонс сообщил, что находится в поисках нового зала для тренировок и спаррингов.