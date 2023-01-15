Умар Нурмагомедов принес извинения после боя с Берлеосом

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов прокомментировал победу над бразильцем Раони Берлеосом на турнире UFC Вегас 67. Россиянин победил своего соперника нокаутом в первом раунде. После мощного удара Умар кинулся добивать соперника.
«Я извиняюсь за то, что добивал соперника. Я думал, что просто сбил его с ног. Добивал на автомате. Я не хотел принести ему вред», — сказал Нурмагомедов после боя.
Для Умара эта победа стала 16-й подряд в смешанных единоборствах. Он не потерпел ни одного поражения.
В главном поединке турнира UFC Вегас 67 встретятся Нассурдин Имавов, родившийся в Дагестане, но представляющий Францию, и американец Шон Стрикленд. Также в рамках основного карда Роман Копылов проведёт бой с американцем Пунахеле Сориано.