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1 час назад

Российский боец ММА Копылов получил от UFC предложение продлить контракт

Газета.Ruиещё 3

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Роман Копылов, выступающий в среднем весе, получил от Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) предложение продлить контракт, сообщает «Матч ТВ».

Российский боец ММА Копылов получил от UFC предложение продлить контракт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эту информацию подтвердил менеджер Копылова Александр Скаредин. Россиянин провел в UFC четыре поединка: в 2019-м и 2021-м годах потерпел поражения, а в 2022-м и 2023-м одержал победы.

В ночь с 14 на 15 января Копылов взял верх над представителем США Пунахеле Сориано на турнире UFC Fight Night 217.

Копылов победил во втором раунде техническим нокаутом. Всего на счету россиянина 12 поединков в смешанных единоборствах. Он одержал десять побед и потерпел два поражения. Боец выступает на профессиональном уровне с 2016 года. Копылов является бывшим чемпионом российского ММА-промоушена AMC Fihgt Nights в среднем весе.

MMA,Александр Скаредин,
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