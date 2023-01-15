Российский боец ММА Копылов получил от UFC предложение продлить контракт

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Роман Копылов, выступающий в среднем весе, получил от Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) предложение продлить контракт, сообщает «Матч ТВ».

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Эту информацию подтвердил менеджер Копылова Александр Скаредин. Россиянин провел в UFC четыре поединка: в 2019-м и 2021-м годах потерпел поражения, а в 2022-м и 2023-м одержал победы.

В ночь с 14 на 15 января Копылов взял верх над представителем США Пунахеле Сориано на турнире UFC Fight Night 217.