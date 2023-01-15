Стало известно о причине смерти российского бойца ММА в вагоне поезда

Найденный убитым в вагоне поезда российский боец ММА Георгий Гаглоев был задушен. Об этом спишет Telegram-канал Baza.

Фото: Youtube Youtube

По его информации, убийство спортсмена может быть связано с тем, что он продолжал активно искать свою тетю, Римму Гаглоеву — известную на Северном Кавказе гадалку. 57-летняя женщина пропала в феврале прошлого года в Чечне. Родные уверены, что ее убили, так как перед пропажей автомобиль женщины кто-то преследовал.

Тело Гаглоева обнаружили в мертвым в вагоне поезда, следовавшего из Москвы во Владикавказ, во время остановки в Ростове-на-Дону. Родные спортсмена уже проинформированы о случившемся. По словам собеседника издания, они уже выехали за его телом.