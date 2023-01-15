Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
1 час назад

Раскрыта причина смерти российского бойца ММА в вагоне поезда

Lenta.ruиещё 2

Найденный убитым в вагоне поезда российский боец ММА Георгий Гаглоев был задушен. Об этом спишет Telegram-канал Baza.

Стало известно о причине смерти российского бойца ММА в вагоне поезда
Фото: YoutubeYoutube

По его информации, убийство спортсмена может быть связано с тем, что он продолжал активно искать свою тетю, Римму Гаглоеву — известную на Северном Кавказе гадалку. 57-летняя женщина пропала в феврале прошлого года в Чечне. Родные уверены, что ее убили, так как перед пропажей автомобиль женщины кто-то преследовал.

Российского бойца ММА нашли мертвым в вагоне поезда

Тело Гаглоева обнаружили в мертвым в вагоне поезда, следовавшего из Москвы во Владикавказ, во время остановки в Ростове-на-Дону. Родные спортсмена уже проинформированы о случившемся. По словам собеседника издания, они уже выехали за его телом.

Ранее сообщалось, что чемпиона мира по практической стрельбе Хорхе Бальестероса застрелили в собственном автомобиле. 39-летний мужчина был найден с огнестрельным ранением в голову в своем автомобиле, припаркованном у торгового центра в Мадриде.

MMA,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители