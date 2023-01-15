Президент UFC Дана Уайт восхищен российским бойцом ММА Нурмагомедовым

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт выразил свое восхищение выступлением российского бойца смешанных единоборств (ММА) Умара Нурмагомедова на турнире UFC Fight Night 217.
«Сейчас Умар уедет на неделю на родину, а затем вернется сюда. Он готов драться с каждым, кого мы ему предложим. Мне по душе его подход, я восхищен этим парнем.
Он готов провести поединок 4 марта? Мы дадим ему такую возможность. Проблема в том, чтобы найти ему подходящего соперника, потому что в его дивизионе многие уже готовятся к предстоящим поединкам», — сказал Уйат на пресс-конференции после турнира.
На прошедшем турнире Нурмагомедов одержал победу нокаутом над бразильцем Раони Берлеосом уже в пером раунде. Эта победа стала 16-й для Усмана в смешанных единоборствах и четвертой в UFC. Отметим, что Нурмагомедов не проиграл ни одного поединка в карьере.