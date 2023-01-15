Президент UFC Дана Уайт восхищен российским бойцом ММА Нурмагомедовым

«Сейчас Умар уедет на неделю на родину, а затем вернется сюда. Он готов драться с каждым, кого мы ему предложим. Мне по душе его подход, я восхищен этим парнем.



Он готов провести поединок 4 марта? Мы дадим ему такую возможность. Проблема в том, чтобы найти ему подходящего соперника, потому что в его дивизионе многие уже готовятся к предстоящим поединкам», — сказал Уйат на пресс-конференции после турнира.