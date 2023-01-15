«Главная составляющая проекта Eagle FC — Хабиб» — вице-президент ACA

— Еще год два назад я думал, насколько Хабиба хватит? Постоянно летать на турниры, готовить бойцов, проводить турниры, быть почетным гостем, общаться и так далее. Насколько хватит терпения спонсорам вкладывать деньги? Мы понимаем, что Eagle FC в первую очередь интересен из за Хабиба. Там нет звезд, нет бизнес модели, нет аргументов для того, чтобы вкладывать крупные суммы. Главный, рейтинговый и узнаваемый актив — Хабиб.



С учетом того, что Хабиб уходит из ММА, будет ли лига функционировать как раньше? Будет ли она такой амбициозной. Если Хабиб сконцентрируется на семье и не будет ездить на турниры, каким спонсорам будет интересно вкладывать кучу денег для проведения соревнований без Нурмагомедова? Главная составляющая проекта Eagle FC — Хабиб, — приводит слова Бадаева Metaratings.ru.