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1 час назад

«Главная составляющая проекта Eagle FC — Хабиб» — вице-президент ACA

Матч ТВ

Вице президент АСА Асланбек Бадаев поделился мнением о функционировании Eagle FC после ухода Хабиба Нурмагомедова, отметив, что спортсмен является главной составляющей лиги.Нурмагомедов ранее опубликовал в социальной сети фото с бойцами, подписав: «Берегите себя братья. Надеюсь, мое решение пойдет только на пользу, обнял вас всех крепко». Позднее его тренер Хавьер Мендес сообщил, что уход спортсмена из индустрии MMA связано с тем, что он хочет больше времени проводить с семьей.

«Главная составляющая проекта Eagle FC — Хабиб» — вице-президент ACA
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Еще год два назад я думал, насколько Хабиба хватит? Постоянно летать на турниры, готовить бойцов, проводить турниры, быть почетным гостем, общаться и так далее. Насколько хватит терпения спонсорам вкладывать деньги? Мы понимаем, что Eagle FC в первую очередь интересен из за Хабиба. Там нет звезд, нет бизнес модели, нет аргументов для того, чтобы вкладывать крупные суммы. Главный, рейтинговый и узнаваемый актив — Хабиб.

С учетом того, что Хабиб уходит из ММА, будет ли лига функционировать как раньше? Будет ли она такой амбициозной. Если Хабиб сконцентрируется на семье и не будет ездить на турниры, каким спонсорам будет интересно вкладывать кучу денег для проведения соревнований без Нурмагомедова? Главная составляющая проекта Eagle FC — Хабиб, — приводит слова Бадаева Metaratings.ru.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе в апреле 2018 года, официально завершил карьеру в марте 2021 года. Под его руководством Ислам Махачев и Усман Нурмагомедов завоевали чемпионские титулы в легких дивизионах UFC и Bellator соответственно.

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