Названа предварительная причина смерти найденного в поезде бойца ММА

Боец ММА из Северной Осетии Георгий Гаглоев мог скончаться от тромбоэмболии (закупорки) легочной артерии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

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Отмечается, что Гаглоева в субботу, 14 января, нашли мертвым в вагоне поезда, следовавшего из Москвы во Владикавказ.

По данным газеты, за телом молодого бойца выехали родственники.