Названа предварительная причина смерти найденного в поезде бойца ММА

Боец ММА из Северной Осетии Георгий Гаглоев мог скончаться от тромбоэмболии (закупорки) легочной артерии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.
Отмечается, что Гаглоева в субботу, 14 января, нашли мертвым в вагоне поезда, следовавшего из Москвы во Владикавказ.
По данным газеты, за телом молодого бойца выехали родственники.
Напомним, что Гаглоев провел три боя в поп-ММА. Все три поединка закончились поражением молодого спортсмена. Он выступал на турнирах таких промоушенов, как «Наше дело», Hype Fighting и ARENA.