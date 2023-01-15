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1 час назад

Названа предварительная причина смерти бойца ММА Георгия Гаглоева

Илья Родин

Боец ММА из Северной Осетии Георгий Гаглоев мог скончаться от тромбоэмболии (закупорки) легочной артерии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Названа предварительная причина смерти найденного в поезде бойца ММА
Фото: скрин видео скрин видео

Отмечается, что Гаглоева в субботу, 14 января, нашли мертвым в вагоне поезда, следовавшего из Москвы во Владикавказ.

По данным газеты, за телом молодого бойца выехали родственники.

Российского бойца ММА нашли мертвым в вагоне поезда

Напомним, что Гаглоев провел три боя в поп-ММА. Все три поединка закончились поражением молодого спортсмена. Он выступал на турнирах таких промоушенов, как «Наше дело», Hype Fighting и ARENA.

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