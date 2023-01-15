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1 час назад

Названо преимущество команды Нурмагомедова перед другими бойцами

Lenta.ruиещё 5

Американский актер, стендапер и комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган назвал преимущество спортсменов из команды россиянина Хабиба Нурмагомедова перед другими бойцами. Его слова приводит Essentially Sports со ссылкой на подкаст The Joe Rogan Experience.

Названо преимущество команды Нурмагомедова перед другими бойцами
Фото: ТАССТАСС

Роган заявил, что ученики Нурмагомедова успешно выступают в смешанных единоборствах (ММА) благодаря своей дисциплинированности.

«Все, что их волнует — семья, религия, тренировки. Они не пристают к девушкам, не употребляют алкоголь. Просто тренируются и преданы своему делу, поэтому они и доминируют», — пояснил специалист.

7 января стало известно об уходе Нурмагомедова из ММА. Уточнялось, что он не будет тренировать и присутствовать с командой на сборах, чтобы проводить больше времени с семьей.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.

MMA,Джо Роган,Хабиб Нурмагомедов,
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