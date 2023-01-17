Чимаева сравнили с Макгрегором

Американский боец смешанного стиля (MMA) Белал Мухаммад сравнил шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева с ирландцем Конором Макгрегором. Слова Мухаммада приводит YouTube-канал BEST of MMA.

Фото: UFC UFC

«По-моему, Хамзат становится похожим на Конора, который постоянно пишет всякую хрень и ждет, как люди будут на это реагировать», — раскритиковал бойца американец.

Он добавил, что слова Чимаева про нежелание других спортсменов драться с ним сказаны только для того, чтобы обратить на себя внимание. Мухаммад отметил, что и он сам, и бразилец Пауло Коста вызывали шведа на бой.

26 декабря Чимаев заявил, что представители Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не хотят организовывать его поединок с бразильским чемпионом промоушена Алексом Перейрой. Он также сказал, что ему предложили еще четырех соперников из разных стран, однако никто из них в итоге не согласился подписать контракт.