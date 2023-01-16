Дана Уайт назвал лучшего бойца всех времён

«Прямо сейчас у него будет меньше конкуренции, но денег при этом будут предлагать больше. Я думаю, он просто не хочет рисковать. Ведь пришлось бы выйти против Джона Джонса – лучшего бойца всех времён. В конце концов, в этом нет ничего плохого. Но мы работаем по-другому», — сказал Уайт на пресс-конференции.