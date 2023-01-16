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1 час назад

Дана Уайт назвал лучшего бойца всех времён и высказался о причинах ухода Нганну

Чемпионат.com

Президент UFC Дана Уайт поделился мыслями о причинах, которые побудили франко-камерунского бойца Фрэнсиса Нганну покинуть его промоушен.

Дана Уайт назвал лучшего бойца всех времён
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Прямо сейчас у него будет меньше конкуренции, но денег при этом будут предлагать больше. Я думаю, он просто не хочет рисковать. Ведь пришлось бы выйти против Джона Джонса – лучшего бойца всех времён. В конце концов, в этом нет ничего плохого. Но мы работаем по-другому», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Дебют Нганну в UFC состоялся в декабре 2015 года. В общей сложности там он провёл 14 боёв, в 12 из них одержав победы. В своём последнем бою на UFC 270 в январе Нганну победил по очкам француза Сириля Гана. В январе 2022 года покинул лигу.

MMA,Дана Уайт,Джон Джонс,
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