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35 минут назад

«Три стиля, все ирландские». Конор Макгрегор показал новые фото

Чемпионат.com

Бывший ирландский чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав подписчикам подборку своих фотографий.

«Три стиля, все ирландские». Конор Макгрегор показал новые фото
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Три стиля, все ирландские», — подписал фотографии Макгрегор.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КОНОРА МАКГРЕГОРА
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КОНОРА МАКГРЕГОРА
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КОНОРА МАКГРЕГОРА

Напомним, ирландец не выходил в октагон после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который состоялся летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье. При этом Макгрегор получил перелом ноги. В активе 34-летнего Конора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. К настоящему моменту промоушен Даны Уайта не определился со следующим его соперником.

MMA,Конор Макгрегор,
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