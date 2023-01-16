«Три стиля, все ирландские». Конор Макгрегор показал новые фото

Напомним, ирландец не выходил в октагон после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который состоялся летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье. При этом Макгрегор получил перелом ноги. В активе 34-летнего Конора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. К настоящему моменту промоушен Даны Уайта не определился со следующим его соперником.