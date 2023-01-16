Усман Нурмагомедов показал фото с Махачевым и Хабибом

Чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками фотографией. На снимке также присутствуют действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев и бывший чемпион в том же весе Хабиб Нурмагомедов.