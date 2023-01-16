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1 час назад

Фигейредо: «Я не подерусь с Сехудо, потому что он мой брат»

Sports.ru

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо рассказал о желании перейти в легчайший дивизион и подраться с чемпионом, если им не будет Генри Сехудо.

Фигейредо: «Я не подерусь с Сехудо, потому что он мой брат»
Фото: Sports.ruSports.ru

«Я не подерусь с Сехудо, потому что он мой брат. Генри помогал мне, когда было нужно, поэтому я не могу драться с ним», – сказ

В 2020 году Сехудо победил Доминика Круса и защитил титул чемпиона в легчайшем весе. После этого он завершил карьеру.

Сехудо вызвал О’Мэлли: «У тебя преимущество в метамфетамине, слепых судьях и 69 татуировках. Скоро увидимся, мотыга!»

MMA,Генри Сехудо,
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