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1 час назад

Русский Халк собирается установить в 2023 году самый сложный мировой рекорд

Газета.Ru

Рекордсмен мира стронгмен Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк собирается установить в 2023 году наиболее сложный мировой рекорд, сообщает РИА Новости.

Русский Халк собирается установить в 2023 году самый сложный мировой рекорд
Фото: sergeyagadzhanyan/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)sergeyagadzhanyan/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

За минимальное время спортсмен намерен разрушить или разорвать максимальное количество предметов подряд, в том числе грелки, сковородки, строительные болты, арматуры и черенки лопат. Агаджанян попробует установить мировой рекорд в Кисловодске в мае.

"Русский Халк вместе со своим коллегой из Люберец, рекордсменом Сергеем Чуприной попробует разрушить за максимально короткий промежуток времени более 100 предметов подряд", - сообщил агентству руководитель богатырского движения "Сильнейшая нация мира" Михаил Паллер.

Чтобы справиться с нагрузками, рекордсмен начал сгонять вес и уже похудел на 10 кг.

"Только одних грелок до разрыва Русский Халк надует несколько десятков за время выполнения номера, что уже является невероятным и впечатляющим, даже, по меркам профессиональных стронгменов", - отметил Паллер.

Русский Халк установил ранее рекорд России по буксировке без использования специальных приспособлений. В истории российского силового экстрима никто таким способом в одиночку не перетаскивал пожарную машину весом более 13 тонн. Ранее стало известно, что немецкий специалист Юрген Клопп не собирается по собственному желанию покидать пост главного тренера клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль".

MMA,Юрген Клопп,
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