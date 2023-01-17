Русский Халк собирается установить в 2023 году самый сложный мировой рекорд

Рекордсмен мира стронгмен Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк собирается установить в 2023 году наиболее сложный мировой рекорд, сообщает РИА Новости.

Фото: sergeyagadzhanyan/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) sergeyagadzhanyan/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

За минимальное время спортсмен намерен разрушить или разорвать максимальное количество предметов подряд, в том числе грелки, сковородки, строительные болты, арматуры и черенки лопат. Агаджанян попробует установить мировой рекорд в Кисловодске в мае.

"Русский Халк вместе со своим коллегой из Люберец, рекордсменом Сергеем Чуприной попробует разрушить за максимально короткий промежуток времени более 100 предметов подряд", - сообщил агентству руководитель богатырского движения "Сильнейшая нация мира" Михаил Паллер.

Чтобы справиться с нагрузками, рекордсмен начал сгонять вес и уже похудел на 10 кг.

"Только одних грелок до разрыва Русский Халк надует несколько десятков за время выполнения номера, что уже является невероятным и впечатляющим, даже, по меркам профессиональных стронгменов", - отметил Паллер.